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НАБУ заявило, що у них ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь"

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 12:44
НАБУ заявило, що у них ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь"
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії зафіксована була в одному кейсі

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь", яка фігурує у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

У НАБУ заявили, що цю справу розслідувала Військова прокуратура та ГПУ. Також у прес-службі повідомили, що ведуть службове розслідування про корупцію в оборонному секторі.

"Чому ці справи, яким не один рік, і в яких, за словами Генерального прокурора, фігурують особи, підслідні НАБУ, до НАБУ за ці роки ГПУ не передавала, а передала лише матеріали, в яких жодним чином ці особи не згадуються? Гарне питання, на яке ми сьогодні відповіді не маємо. Але обов'язково з'ясуємо під час розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих детективами НАБУ за матеріалами, опублікованими журналістами", - йдеться у повідомленні.

Пресс-служба Бюро додала, що у розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії зафіксована була в одному кейсі - при закупівлях прицілів "Харківським бронетанковим заводом". Деталі цього розслідування, в якому здійснено понад 80 слідчих дій - у публікації.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань перевірить можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі". 

У розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в оборонному секторі, а саме брали хабарі від головних фігурантів справи.

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