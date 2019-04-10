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Материалы "Наші гроші" приобщены к делу по хищениям в оборонке, - САП

Новости » Политика    10.04.2019 - 16:40
Материалы "Наші гроші" приобщены к делу по хищениям в оборонке, - САП
Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Материалы были приобщены 18 марта

Записи, обнародованные в журналистском расследовании программы "Бигус инфо", по хищениям на оборонном предприятии были приобщены к материалам уголовных производств САП и НАБУ. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом материалы были приобщены только 18 марта 2019 года.

"Об основном производстве по "Оптимумспецдеталь", которое касалось журналистского расследования, мы можем подтвердить: те записи, которые были обнародованы, являются частью уголовного производства, которое было передано из военной прокуратуры в НАБУ 1 марта 2017 года. Об этих материалах прокуроры САП не знали. Они не были приобщены к производствам по "Оптимумспецдеталь" и по Харьковскому бронетанковому заводу. Эти материалы были приобщены фактически только 18 марта 2019 года. Причем, это было сделано "втихаря", с попыткой продемонстрировать, что они там были все время", - сообщил Холодницкий.

Напомним, в середине марта в НАБУ заявили, что никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которое фигурирует в расследовании журналистов "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме". В НАБУ заявили, что это дело расследовала Военная прокуратура и ГПУ. Также в пресс-службе сообщили, что ведут служебное расследование о коррупции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

В расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах хищения в оборонном секторе, а именно брали взятки от главных фигурантов дела.

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