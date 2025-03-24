Сборная Украины получила последнего соперника и календарь в отборе на ЧМ-2026: когда стартует турнир

По результатам плей-офф Лиги наций определился последний соперник сборной Украины в отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Четвертой командой группы D, куда ранее попали Украина, Исландия и Азербайджан, стала сборная Франции. В четвертьфинале Лиги наций "трехцветные" сумели отыграть два мяча у Хорватии и вырвали общую победу в серии пенальти (0:2, 2:0, пенальти - 5:4).

Состав группы D:

Франция

Украина

Исландия

Азербайджан

Расписание матчей сборной Украины:

5 сентября, 21:45, Украина - Франция

9 сентября, 19:00, Азербайджан - Украина

10 октября, 21:45, Исландия - Украина

13 октября, 21:45, Украина - Азербайджан

13 ноября, 21:45, Франция - Украина

16 ноября, 19:00, Украина - Исландия

Напрямую в финальный раунд ЧМ-2026 выйдет только победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет играть в плей-офф.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. На турнире впервые сыграют 48 команд.