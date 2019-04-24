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На матч відбору Євро-2020 Україна - Сербія закінчилися квитки

Новини » Спорт    24.04.2019 - 16:09
На матч відбору Євро-2020 Україна - Сербія закінчилися квитки
Фото: "Арена Львів" (ffu.ua)

Водночас у вільний продаж ще можуть надійти квитки

Зважаючи на значний ажіотаж навколо матчу кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 Україна - Сербія квитки, що були у вільному продажу, вже закінчилися. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Водночас зазначається, що у вільний продаж можуть надійти квитки, які залишаться від продажів через соціальні квоти і квоти футбольної громадськості.

Продаж квитків на перші домашні матчі збірної України у кваліфікації Євро-2020 з футболу, які відбудуться у Львові на "Арені Львів" проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) стартував 1 квітня.

Нагадаємо, у двох стартових матчах відбору команда Андрія Шевченка зіграла внічию проти Португалії (0:0), а потім здолала Люксембург з ранком 2:1.

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