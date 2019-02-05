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Два матчі відбору Євро-2020 збірна України проведе на "Арені Львів"

Новини » Спорт    05.02.2019 - 22:33
Два матчі відбору Євро-2020 збірна України проведе на "Арені Львів"
Фото: стадіон "Арена Львів" (Євген Кравс/ffu.ua)

Стадіон прийме поєдинки проти Сербії (7 червня) і Люксембурга (10 червня)

Поєдинки відбіркового турніру Євро-2020 проти команд Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня) національна збірна України проведе у Львові на стадіоні "Арена Львів". Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Відповідні рішення прийняв Виконком, розглянувши гарантійні листи Міністерства молоді та спорту України, Львівської обласної державної адміністрації, Федерації футболу Львівської області, ДП "Арена Львів" та враховуючи пропозиції тренерського штабу національної збірної.

Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Стартову гру відбору до Євро-2020 збірна України проведе в Лісабоні проти діючих чемпіонів континенту - португальців. Матч відбудеться 22 березня.

Нагадаємо, УЄФА заплатить учасникам Євро-2020 рекордні призові.

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