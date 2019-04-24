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На матч отбора Евро-2020 Украина - Сербия закончились билеты

Новости » Спорт    24.04.2019 - 16:09
На матч отбора Евро-2020 Украина - Сербия закончились билеты
Фото: "Арена Львов" (ffu.ua)

В то же время в свободную продажу еще могут поступить билеты

Из-за значительного ажиотажа вокруг матча квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 Украина - Сербия билеты, которые были в свободной продаже, уже закончились. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В то же время отмечается, что в свободную продажу могут поступить билеты, которые останутся от продаж через социальные квоты и квоты футбольной общественности.

Продажа билетов на первые домашние матчи сборной Украины в квалификации Евро-2020 по футболу, которые состоятся во Львове на "Арене Львов" против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) стартовала 1 апреля.

Напомним, в двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.

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