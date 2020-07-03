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Масове отруєння в Кирилівці: на базі відпочинку провели обшуки

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 12:25
Масове отруєння в Кирилівці: на базі відпочинку провели обшуки
Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Співробітникам поліції не надали дозвільні документи на функціонування закладу

Правоохоронці провели обшуки на базі відпочинку у Кирилівці (Запорізька область), де сталось масове отруєння людей. В ході обшуку вони вилучили документацію і комп’ютери.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

До цього було відкрито кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння. На місці обшуку взяли необхідні зразки води, їжі, змиви з предметів посуду для направлення на лабораторне дослідження.

Співробітникам поліції не надали дозвільні документи на функціонування закладу.

У поліції зазначають, що слідчими буде встановлено коло посадових осіб, які допустили діяльність бази відпочинку без відповідних документів.

Раніше стало відомо, що джерелом отруєння в Запорізькій області стала окрошка, яку люди їли на вечерю.

Нагадаємо, в травні у Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, було госпіталізовано 12 осіб.

Раніше повідомлялося про харчове отруєння 12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України отруєнняобшук
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