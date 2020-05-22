У Запоріжжі стався спалах сальмонельозу

Фото: до лікарні госпіталізували 12 осіб (РБК-Україна)

Усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів міста

У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом сальмонельоз. Причини спалаху встановлюються.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Зазначається, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів міста.

"Проводиться дослідження харчових продуктів, питної і стічної води. Також опитують та обстежують контактних осіб. Проводиться заключна дезінфекція у вогнищі за місцем проживання захворілих. Протиепідемічні заходи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ розповіли, що гостра кишкова інфекція найчастіше потрапляє в організм людини із зараженою їжею чи водою. Збудники інфекцій знаходяться у сирій та погано термічно обробленій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про харчове отруєння 12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. Студенти харчувалися в їдальні коледжу.

Також РБК-Україна писало про отруєння 14 осіб на гірськолижному курорті в селі Славське Львівської області.

Автор: Роман Калиниченко