На курорті в Кирилівці сталося масове отруєння

Фото: постраждалих госпіталізовано в інфекційне відділення (РБК-Україна)

Постраждалим зроблять тести на коронавірус

На одній з баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. Постраждалих госпіталізовано в інфекційне відділення, у них візьмуть аналізи на коронавірус.

Про це повідомляє селищна рада Кирилівки.

Повідомляється, що інцидент стався на базі відпочинку "Дніпровські зорі". Відпочивальники почали скаржитися на погіршення стану здоров'я ще ввечері 1 липня, з симптомами харчового отруєння, такими як блювота і підвищена температура, їх госпіталізували до Якимівської ЦРЛ.

За словами директора місцевої "Амбулаторії загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з прийомом їжі або купанням в басейні. Проте всім, хто скаржиться на підвищення температури, зроблять посіви на коронавірусну інфекцію.

На даний момент на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. За даними місцевих ЗМІ, вже госпіталізовано 15 осіб.

У селищній раді наголошують, що з початку епідемії COVID-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

Нагадаємо, в травні у Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, було госпіталізовано 12 осіб.

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Автор: РБК-Україна