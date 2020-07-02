ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На курорті в Кирилівці сталося масове отруєння

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 13:06
На курорті в Кирилівці сталося масове отруєння
Фото: постраждалих госпіталізовано в інфекційне відділення (РБК-Україна)

Постраждалим зроблять тести на коронавірус

На одній з баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. Постраждалих госпіталізовано в інфекційне відділення, у них візьмуть аналізи на коронавірус.

Про це повідомляє селищна рада Кирилівки.

Повідомляється, що інцидент стався на базі відпочинку "Дніпровські зорі". Відпочивальники почали скаржитися на погіршення стану здоров'я ще ввечері 1 липня, з симптомами харчового отруєння, такими як блювота і підвищена температура, їх госпіталізували до Якимівської ЦРЛ.

За словами директора місцевої "Амбулаторії загальної практики сімейної медицини" Ірини Мохур, всі постраждалі пов'язують свій стан з прийомом їжі або купанням в басейні. Проте всім, хто скаржиться на підвищення температури, зроблять посіви на коронавірусну інфекцію.

На даний момент на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. За даними місцевих ЗМІ, вже госпіталізовано 15 осіб.

У селищній раді наголошують, що з початку епідемії COVID-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

Нагадаємо, в травні у Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, було госпіталізовано 12 осіб.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України курортЗапорожская областьотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся