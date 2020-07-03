Массовое отравление в Кирилловке: на базе отдыха провели обыски

Фото: полицейские (РБК-Украина)

Сотрудникам полиции не предоставили разрешительные документы на функционирование заведения

Правоохранители провели обыски на базе отдыха в Кирилловке (Запорожская область), где произошло массовое отравление людей. В ходе обыска они изъяли документацию и компьютеры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

До этого было открыто уголовное производство по факту массового пищевого отравления. На месте обыска взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

Сотрудникам полиции не предоставили разрешительные документы на функционирование заведения.

В полиции отмечают, что следователями будет установлен круг должностных лиц, которые допустили деятельность базы отдыха без соответствующих документов.

Ранее стало известно, что источником отравления в Запорожской области стала окрошка, которую люди ели на ужин.

Напомним, в мае в Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, были госпитализированы 12 человек.

Ранее сообщалось о пищевом отравлении 12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой.

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Автор: Анастасия Рокитна