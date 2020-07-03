ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Отруєння в Кирилівці: чому і чим захворіли діти на відпочинку

STYLERЖиття    03.07.2020 - 09:08
Отруєння в Кирилівці: чому і чим захворіли діти на відпочинку
База відпочинку в Кирилівці (Фото: lovileto.com)

На курортах Запорізької області відкриваються нелегально бази відпочинку

У курортній Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. З двох баз відпочинку швидкі відвозили відпочивальників з високою температурою та іншими симптомами. Більшість постраждалих – діти. У багатьох спостерігалася блювота і діарея.

Серед постраждалих – вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", діти приїхали з тренерами на базу на 10-денні збори 1 липня. До вечора юні спортсмени купалися в морі та басейні, пообідали та повечеряли в їдальні, перекусили в кафе. Як повідомили діти, багато хворих їли піцу. Про це повідомляє видання Strana.

До ночі відпочивальникам стало погано і до ранку було госпіталізовано 13 осіб: 8 дітей і 5 дорослих. В першу чергу всім зробили посів на COVID-19.

До вечора 2 липня стало відомо, що у всіх хворих – харчове отруєння і виною всьому звичайна окрошка.

"Окрошка – це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. Триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушено кримінальну справу", - розповів директор лабораторного центру Олександр Мащак.

З'ясувалося, що база відпочинку у 2020 році відкрилася незаконно і в неї відсутні дозвільні документи. Місцева влада пообіцяла влаштувати перевірки на всіх базах відпочинку в регіоні, через те, що офіційно дозволу відкрити дитячі табори не було. У МОЗ заборонили їх роботу до 31 липня.

Проте в реальності табори працюють і для того, щоб приймати відпочивальників, придумують різні хитрощі. Наприклад, збір спортивних секцій. Це призвело до того, що діти відпочивають у таборах нелегально, а установи ніхто не перевіряє.

На цей момент на Азовському узбережжі таким чином почали роботу вже десятки туристичних баз і туди привозять дітей на напівпідпільний режим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в курортній Кирилівці в терміновому порядку перевірять всі бази відпочинку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України отруєнняКирилловка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся