У Одеській області під час руху загорівся автобус з пасажирами. Відбулося загорання автобусу "Еколай" у селі Ревове 361 км автошляху Київ-Одесса Ширяївського району.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Одеській області .

Пожежа локалізована о 15:11 на площі 20 м.кв. Проводяться дії по ліквідації пожежі.

В автобусі перебувало 60 людей. Загиблих та постраждалих немає.

Пасажири вийшли з автобусу самостійно, кількість уточнюється. Проводяться дії по ліквідації пожежі.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання відкритим полум'ям маршрутного автобусу Одеса-Київ.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області в селі Корнич, Коломийського району сталася аварія за участі пасажирського автобуса. Двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

Нагадаємо, що у понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів–Луцьк, у селі Гайок стався обвал моста. Дорога була заблокована.