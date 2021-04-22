В Рубіжному у військовій частині сталася пожежа. Містян закликали зберігати спокій

У місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося займання бензовозу. Жителів міста закликали зберігати спокій.

Про це повідомила прес-служба Луганської ОДА у Facebook.

За попередніми даними, сталося займання бензовозу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.

Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки каратимуть штрафами. Відповідний закон набрав чинності.

За перешкоджання загрожує штраф в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року - від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила цей закон в ході позачергового засідання 30 березня.

Відзначимо, спочатку цим законом співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.

Наприкінці січня цей закон прийняли в першому читанні.