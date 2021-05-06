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Через масштабну пожежу у Вінниці відкрито справу

Новость на русском → Вінниця, Четвер 06 травня 2021 15:50
Через масштабну пожежу у Вінниці відкрито справу Фото: у Вінниці сталась масштабна пожежа (vn.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Поліція відкрила справу через масштабну пожежу у Вінниці. Правоохоронці розслідують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліцейські обмежили доступ до будівлі та забезпечують охорону публічної безпеки. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло жінки. Її намагаються ідентифікувати.

За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області на ходу загорівся автобус з пасажирами. Автобус компанії Ecolines повністю вигорів, але люди встигли вийти з нього з речами, постраждалих не було.

Раніше у місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося займання бензовозу.

Зазначимо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки карають штрафами. Відповідний закон набрав чинності.

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