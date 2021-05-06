Через масштабну пожежу у Вінниці відкрито справу

Поліція відкрила справу через масштабну пожежу у Вінниці . Правоохоронці розслідують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба поліції області .

За фактом виникнення пожежі слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські обмежили доступ до будівлі та забезпечують охорону публічної безпеки. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло жінки. Її намагаються ідентифікувати.

Нагадаємо, в Одеській області на ходу загорівся автобус з пасажирами. Автобус компанії Ecolines повністю вигорів, але люди встигли вийти з нього з речами, постраждалих не було.

Раніше у місті Рубіжне Луганської області на території військової частини сталося займання бензовозу.

Зазначимо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки карають штрафами. Відповідний закон набрав чинності.