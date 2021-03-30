В Україні ввели штрафи за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: суми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Закон вносить нову статтю у Кодекс про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання може загрожувати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року - від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).

Відзначимо, співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.