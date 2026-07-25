В Грузии второй раз за двое суток произошел масштабный блекаут

Грузия второй раз за двое суток пережила масштабный блекаут. Без света остались Тбилиси и большие города, а метро, водоснабжение и транспорт работали со сбоями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой News Georgia .

Новый сбой в национальной энергосистеме произошел около 08:00 по местному времени. Отключение электроэнергии было зафиксировано в Тбилиси, а также в Батуми, Кутаисе и ряде других населенных пунктов.

В Тбилиси временно приостановили работу метрополитена, возникли перебои в движении поездов. Из-за остановки насосных станций в части города исчезло водоснабжение, также пользователи сообщали о нестабильной работе мобильного интернета.

В то же время возобновление электроснабжения началось почти сразу. В некоторых районах Тбилиси свет вернулся спустя примерно полчаса после аварии.

Государственная электросеть Грузии (GSE) пока не сообщила, что послужило причиной нового масштабного сбоя.

Второй блекаут менее чем за 30 часов

Нынешнее отключение произошло менее чем через 30 часов после предыдущего масштабного блекаута, оставившего значительную часть страны без электроэнергии в ночь на 24 июля. Тогда возобновление энергосистемы продолжалось почти всю ночь.

После первой аварии Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) созвала экстренное заседание и начала безотлагательное расследование. Регулятор предоставил рабочей группе доступ к данным всех энергетических предприятий страны и раскритиковал сетевых операторов из-за отсутствия объяснений причин аварии.

Причины аварий до сих пор не назвали

Официальной версии причин первого блэкаута власти до сих пор не обнародовали. В частности оператор GSE опроверг информацию об аварии на линии электропередачи с Турцией, а руководство Ингурской ГЭС заявило, что на станции никаких аварий не было.