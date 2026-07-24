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В Грузии произошел масштабный блэкаут, миллионы людей без света, - СМИ

00:29 24.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о блэкауте в Грузии?
aimg Эдуард Ткач
В Грузии произошел масштабный блэкаут, миллионы людей без света, - СМИ Фото: блэкаут в Тбилиси (соцсети)
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В ночь с 23 на 24 июля в Тбилиси и других городах Грузии произошел блекаут. Причины отключения света пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Pirveli, грузинское "Радио Свобода" и другие СМИ.

Как пишут медиа, электричество пропало как минимум в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. Отключения произошли внезапно и полагается, что без электроэнергии могут быть миллионы людей.

Помимо этого, в СМИ пишут, что у абонентов некоторых мобильных операторов перестала работать сеть 5G, а связь местами упала до одного-двух делений. Домашний и мобильный интернет работают с перебоями, а также якобы перестал открываться сайт грузинского Минэнерго. Кроме того, в Тбилиси, например, перестали работать светофоры.

Оператор грузинской электросети пока не комментировал ситуацию, а пресс-служба ведомства не отвечает на телефонные звонки.

На ситуацию пока отреагировал директор Энгурийской ГЭС Леван Мебония.

"Я пытаюсь разобраться", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах масштабного отключения света в Грузии.

На вопрос, работает ли в настоящее время Энгурийская гидроэлектростанция, которая обеспечивает значительную часть Грузии светом, Мебония ответил, что не знает.

Другие ситуации с блэкаутом

Напомним, что в 2025 году 19 апреля в Грузии тоже произошел блекаут. Причиной отключения света стала авария на линии электропередачи "Кавкасиони", из-за чего отключения были в Тбилиси и других грузинских регионах.

Известно, что в тот день в столице Грузии из-за отключений вынужденно были остановлены поезда первой линии метро. Кроме того, была обесточена энергосистема непризнанной Абхазии.

Причем отметим, что это уже был второй масштабный блекаут в Грузии в апреле. Первый произошел в ночь на на 9 апреля.

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