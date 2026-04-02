Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Масштабный пожар пылает на НПЗ в российской Уфе после атаки дронов (видео)

08:34 02.04.2026 Чт
2 мин
Это в 1400 километрах от границы с Украиной
aimg Ирина Глухова
Фото: беспилотники атаковали НПЗ в Уфе (Getty Images)

В ночь на 2 апреля в российской Уфе вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ и Astra.

Читайте также: Удары Украины по портам на Балтике парализовали 40% экспорта нефти из РФ, - Reuters

Местные жители в соцсетях сообщали, что проснулись от звуков взрывов. После этого в одном из районов в промышленной зоне города возник пожар.

Из-за угрозы беспилотников в Уфе ввели режим воздушной опасности, а работу местного аэропорта временно приостановили.

Глава Башкортостана подтвердил атаку.

По его словам, "несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание".

По словам волонтера, советника министра обороны Сергея Стерненко, Силы обороны поразили НПЗ "Башнефть-Новойл". Это в около 1400 километрах от границы с Украиной.

Предварительно, горит ключевая установка первичной переработки нефти - АВТ-5.

Речь идет о заводе "Башнефть-УНПЗ", который является ключевым активом компании "Башнефть" (входит в состав "Роснефти").

Предприятие является частью одного из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов России и перерабатывает нефть из Западной Сибири, башкирскую нефть, а также газовый конденсат.

Атаки на НПЗ в Уфе

Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане не впервые становится целью атак. В частности, предыдущий удар был зафиксирован 23 марта.

Кроме того, в ночь на 15 октября, а также в сентябре сообщалось, что дроны Главного управления разведки Украины атаковали этот НПЗ. После ударов раздавались взрывы и вспыхивал масштабный пожар.

Отмечается, что предприятие расположено примерно в 1,4 тысячи километров от украинской границы.

РБК-Украина ранее публиковало кадры момента атаки, зафиксированные местными жителями, а также последствия ударов по российскому предприятию.

