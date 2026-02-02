Масштабная сеть в Германии провела 16 тысяч поставок для армии РФ: детали схемы

Подробности расследования и задержания

По данным федеральной прокуратуры Германии, правоохранители задержали пятерых человек в портовом городе Любек и соседнем районе Херцогтум-Лауэнбург. Среди задержанных граждане Германии, Украины и России.

Следствие установило, что с февраля 2022 года группа организовала около 16 000 поставок товаров на общую сумму 30 млн евро (36 млн долларов).

Предполагается, что закупками управляли непосредственно российские государственные структуры. Конечными получателями товаров выступили 24 российские оборонные компании.

Как работала схема

Центральным звеном сети была торговая компания в Любеке, которую контролировал один из подозреваемых (имеет двойное гражданство ФРГ и РФ). Для сокрытия экспорта участники группы использовали:

компании-пустышки;

фиктивных получателей как внутри Евросоюза, так и за его пределами;

подставную российскую структуру.

Кроме задержанных, еще пятеро подозреваемых находятся на свободе. Правоохранители уже провели обыски во Франкфурте-на-Майне и Нюрнберге, а также заморозили активы на сумму, эквивалентную незаконным транзакциям.

Реакция немецких властей

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что эти задержания демонстрируют решительность страны в борьбе с нарушениями санкций.

По его словам, операция подтверждает серьезное соблюдение санкций, которые ввели на уровне ЕС.