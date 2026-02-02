Масштабна мережа в Німеччині провела 16 тисяч поставок для армії РФ: деталі схеми

Подробиці розслідування і затримання

За даними федеральної прокуратури Німеччини, правоохоронці затримали п'ятьох осіб у портовому місті Любек і сусідньому районі Херцогтум-Лауенбург. Серед затриманих громадяни Німеччини, України та Росії.

Слідство встановило, що з лютого 2022 року група організувала близько 16 000 поставок товарів на загальну суму 30 млн євро (36 млн доларів).

Передбачається, що закупівлями керували безпосередньо російські державні структури. Кінцевими одержувачами товарів виступили 24 російські оборонні компанії.

Як працювала схема

Центральною ланкою мережі була торгова компанія в Любеку, яку контролював один із підозрюваних (має подвійне громадянство ФРН і РФ). Для приховування експорту учасники групи використовували:

компанії-пустушки;

фіктивних отримувачів як усередині Євросоюзу, так і за його межами;

підставну російську структуру.

Крім затриманих, ще п'ятеро підозрюваних перебувають на волі. Правоохоронці вже провели обшуки у Франкфурті-на-Майні та Нюрнберзі, а також заморозили активи на суму, еквівалентну незаконним транзакціям.

Реакція німецької влади

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ці затримання демонструють рішучість країни в боротьбі з порушеннями санкцій.

За його словами, операція підтверджує серйозне дотримання санкцій, які запровадили на рівні ЄС.