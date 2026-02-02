Масштабна мережа в Німеччині провела 16 тисяч поставок для армії РФ: деталі схеми

У Німеччині викрили масштабну мережу, яка постачала товари російському оборонпрому в обхід санкцій ЄС. Організатори схеми встигли здійснити тисячі поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними федеральної прокуратури Німеччини, правоохоронці затримали п'ятьох осіб у портовому місті Любек і сусідньому районі Херцогтум-Лауенбург. Серед затриманих громадяни Німеччини, України та Росії.
Слідство встановило, що з лютого 2022 року група організувала близько 16 000 поставок товарів на загальну суму 30 млн євро (36 млн доларів).
Передбачається, що закупівлями керували безпосередньо російські державні структури. Кінцевими одержувачами товарів виступили 24 російські оборонні компанії.
Центральною ланкою мережі була торгова компанія в Любеку, яку контролював один із підозрюваних (має подвійне громадянство ФРН і РФ). Для приховування експорту учасники групи використовували:
Крім затриманих, ще п'ятеро підозрюваних перебувають на волі. Правоохоронці вже провели обшуки у Франкфурті-на-Майні та Нюрнберзі, а також заморозили активи на суму, еквівалентну незаконним транзакціям.
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ці затримання демонструють рішучість країни в боротьбі з порушеннями санкцій.
За його словами, операція підтверджує серйозне дотримання санкцій, які запровадили на рівні ЄС.
Нагадаємо, раніше журналісти виявили у Фінляндії близько 20 логістичних компаній з російським корінням, які експортували в РФ компоненти для оборонної промисловості.
Серед товарів, що потрапляли до замовників, пов'язаних із ФСБ і російським ОПК, були датчики, дизельні двигуни, паливні насоси, а також оптичне та електронне обладнання.
За даними розслідування Yle, експорт здійснювали як безпосередньо, так і через посередників у третіх країнах, включно з Узбекистаном.