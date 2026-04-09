Масштабная кража земли в Киеве: СБУ разоблачила сделку беглого нардепа Деркача

Детали преступной схемы

По данным следствия, Андрей Деркач во время своей депутатской каденции до 2019 года незаконно завладел участками, составляющими почти 50% от общей площади природоохранной зоны столицы.

К сделке он привлек тогдашних руководителей Обуховской райгосадминистрации и райотдела Госкомзема.

Для реализации плана участники подделали землеустроительную документацию и внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр.

После этого землю пытались легализовать через серию перепродаж, оформляя участки на родственников и знакомых фигурантов.

Фото: СБУ раскрыла земельную аферу Андрея Деркача в Киеве (t.me/SBUkr)

Объявлены подозрения и задержания

Следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Сейчас задержан один из организаторов сделки - бывший глава Обуховской РГА столичного региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Поскольку Деркач и еще один сообщник скрываются за пределами Украины, подозрения им сообщено заочно.