Масштабная кража земли в Киеве: СБУ разоблачила сделку беглого нардепа Деркача

Экс-нардеп Андрей Деркач присвоил 41,5 га заповедной земли в Киеве стоимостью более 595 млн гривен. Организатору схемы и его сообщникам сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, Андрей Деркач во время своей депутатской каденции до 2019 года незаконно завладел участками, составляющими почти 50% от общей площади природоохранной зоны столицы.
К сделке он привлек тогдашних руководителей Обуховской райгосадминистрации и райотдела Госкомзема.
Для реализации плана участники подделали землеустроительную документацию и внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр.
После этого землю пытались легализовать через серию перепродаж, оформляя участки на родственников и знакомых фигурантов.
Следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
"Сейчас задержан один из организаторов сделки - бывший глава Обуховской РГА столичного региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Поскольку Деркач и еще один сообщник скрываются за пределами Украины, подозрения им сообщено заочно.
Напомним, Андрей Деркач является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, НАБУ раскрыло детали масштабной схемы в энергетической сфере, согласно которым деньги отмывали непосредственно в офисе семьи Деркача. Для легализации незаконных средств участники сделки создали специальный подпольный центр.
Также сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против Деркача и крымского шахматиста Сергея Карякина. Ограничения планируют ввести в рамках нового пакета санкций против предателей Украины.
Ранее, в январе 2023 года, президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства. Вместе с ним паспортов лишились Виктор Медведчук, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Впоследствии Верховная Рада досрочно прекратила их депутатские полномочия.