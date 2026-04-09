Масштабна крадіжка землі у Києві: СБУ викрила оборудку нардепа-втікача Деркача

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, Андрій Деркач під час своєї депутатської каденції до 2019 року незаконно заволодів ділянками, що становлять майже 50% від загальної площі природоохоронної зони столиці.

До оборудки він залучив тодішніх керівників Обухівської райдержадміністрації та райвідділу Держкомзему.

Для реалізації плану учасники підробили землевпорядну документацію та внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру.

Після цього землю намагалися легалізувати через серію перепродажів, оформлюючи ділянки на родичів та знайомих фігурантів.

Фото: СБУ розкрила земельну аферу Андрія Деркача у Києві (t.me/SBUkr)

Оголошені підозри та затримання

Слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Наразі затримано одного з організаторів оборудки - колишнього очільника Обухівської РДА столичного регіону. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначили у відомстві.

Оскільки Деркач та ще один спільник переховуються за межами України, підозри їм повідомлено заочно.