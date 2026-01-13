ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина на 20% увеличила импорт газа из-за холодов и ударов по энергетике

Украина, Вторник 13 января 2026 18:05
UA EN RU
Украина на 20% увеличила импорт газа из-за холодов и ударов по энергетике Иллюстративное фото: Украина на 20% увеличила импорт газа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные Оператора газотранспортной системы Украины.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 24 млн кубометров в сутки до 30 млн кубометров.

Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник пояснил, что импорт осуществляется по всем доступным маршрутам, чтобы диверсифицировать поставки и минимизировать риски возможных ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.

"Импорт мы делаем по всем точкам для того, чтобы диверсифицировать и нивелировать риск удара по конкретной части газотранспортной системы", - отметил он.

По словам Колесника, поддержание ритмичности импорта позволяет покрывать текущее потребление и компенсировать потери собственной добычи, которые возникли в результате российских обстрелов.

Он также отметил, что энергосектор работает с учетом риска новых атак и заранее готовит резервные сценарии.

"Мы исходим из того, что удары будут. Поэтому движемся по сценариям резервирования мощностей, чтобы максимально снизить сложность ситуации различными техническими способами", - подчеркнул замминистра.

Последствия атаки на энергетику Украины 13 января

В ночь на сегодня Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

Основными целями врага стали Киев, Харьков и другие области. В результате ударов без света остались потребители в столице, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В частности, в Киеве из-за повреждения энергообъектов были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.

Подробно о том, как Киев переживает блэкаут и проблемы с теплоснабжением - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Импорт газа Газ
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году