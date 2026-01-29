ua en ru
Часть Закарпатья может остаться без газа: кто под угрозой и почему

Закарпатская область, Четверг 29 января 2026 21:52
Часть Закарпатья может остаться без газа: кто под угрозой и почему
Автор: Валерий Ульяненко

В результате таяния снега и подъема уровня воды в Тисе на Закарпатье почти 5 800 человек в 17 населенных пунктах могут остаться без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Закарпатской областной госадминистрации в Facebook.

"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о населенных пунктах:

  • Гетиня
  • Сасово
  • Дьяково
  • Петрово
  • Бобовое
  • Чепа
  • Чернотысово
  • Дюла
  • Холмовец
  • Девичье
  • Затисовка
  • Большая Паладь
  • Заболотье
  • Братово
  • Окли,
  • Окли Гедь
  • Клиновое

Отмечается, что привлечены все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. Также под председательством заместителя руководителя области Александра Музыченко состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас профильные службы занимаются устройством насыпи через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. В то же время специалисты работают над несколькими инженерными решениями.

"Населенные пункты, оказавшиеся под угрозой, будут иметь бесперебойное энергопитание: графики отключений для них на период работ применяться не будут. Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад", - отметили в обладминистрации.

Местных жителей призвали подготовиться к альтернативному печному отоплению и использованию сжиженного газа для бытовых нужд. Кроме того, местные власти и ГСЧС занимаются развертыванием дополнительных Пунктов несокрушимости и обогрева.

Напомним, недавно компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Она заявила, что никаких ограничений газоснабжения ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины не планируется.

