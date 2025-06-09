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В Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ

Понедельник 09 июня 2025 05:04
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В Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ Иллюстративное фото: в Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

Утром понедельника, 9 июня, в Ровно прозвучали повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рано утром Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет, которые запустила российская армия. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева.

Однако потом было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.

Позже в Ровно были слышны звуки взрывов.

Стоит напомнить, что незадолго до этого Ровно и область находились под массированной атакой вражеских беспилотников, тогда же сообщалось об угрозе баллистики. А мониторы писали о взрывах в Ровно.

Массированная атака по территории Украины 9 июня

Сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО. Кроме этого сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории Одесской области.

Также мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.

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Ровно Ракетная атака Воздушные силы Украины
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