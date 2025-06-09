В Ровно прогремели повторные взрывы на фоне ракетной атаки РФ

Утром понедельника, 9 июня, в Ровно прозвучали повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.

Рано утром Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет, которые запустила российская армия. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева.

Однако потом было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.

Позже в Ровно были слышны звуки взрывов.

Стоит напомнить, что незадолго до этого Ровно и область находились под массированной атакой вражеских беспилотников, тогда же сообщалось об угрозе баллистики. А мониторы писали о взрывах в Ровно.

Массированная атака по территории Украины 9 июня

Сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО. Кроме этого сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории Одесской области.

Также мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.