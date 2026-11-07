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Возможны ли путешествия по времени? Физик нашел неожиданный довод

19:12 07.11.2026 Сб
3 мин
aimg Ольга Завада
Возможны ли путешествия по времени? Физик нашел неожиданный довод Геометрия света опровергает фантастические сценарии (изображение: РБК-Украина)
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Путешествия в прошлое могут остаться только фантастикой: новое исследование ставит под вопрос саму возможность таких действий. Физик из Китая предложил математическое обоснование, не требующее ни сложных квантовых эффектов, ни экзотической материи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Мечта о путешествиях во времени всегда волновала человечество, однако наука относится к ней все более скептически.

В новом исследовании физик Хуншэнь Чжан из китайского университета Цзинань, предложил простое математическое объяснение того, почему вернуться в прошлое физически невозможно.

Почему путешествия в прошлое считали столь сложными?

До сих пор ученые считали, что для доказательства невозможности временных петель требуются сложные расчеты, энергия или квантовые эффектные аномалии. Однако новый подход оказался гораздо проще и не нуждается в сложном оборудовании.

Ученый использовал "уравнение нулевого эйконала" - классический инструмент для изучения распространения света.

По словам автора, именно доказательство вмещается всего в три строки и базируется на одном простом правиле: траектория света никогда не может быть перпендикулярна пути путешественника во времени.

Ученый объясняет: поскольку луч света не может двигаться под прямым углом к пути объекта, определенный показатель при движении неизбежно растет.

Это означает, что путь никогда не может запереться в петлю и вернуться к исходной точке. В таком мире движение возможно только вперед - как на автомобильной трассе с односторонним движением, где нет никакой возможности развернуться.

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Чем новый метод отличается от предыдущих теорий?

Эта работа дополняет три уже известных научных подхода, которыми физики объясняют запрет на петли времени:

Универсальное время - наличие глобальных часов, которые всегда уходят только вперед.

Энергетические ограничения - запрет на экзотическую материю и отрицательную энергию.

Топологические критерии - особенности формы и связности самого пространства-времени.

Главное отличие нового метода заключается в том, что он позволяет отвергнуть идею путешествий по времени с помощью простых алгебраических расчетов, не погружаясь в хаос сложных космических моделей.

Кроме того, исследователи предложили "разрезать" пространство-время не по обычным временным моментам, а с помощью световых поверхностей, опирающихся исключительно на чистую геометрию.

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Лазовки для фантастики остаются?

Впрочем, теоретические исключения существуют.

Петли времени могли бы возникнуть лишь в том случае, если само пространство-времени завернется вокруг себя - например, вблизи чрезвычайно массивной вращающейся черной дыры, или если особая структура всей Вселенной по своей природе образует замкнутый контур.

Исследование еще должно пройти научное рецензирование, но оно уже дает четкое понимание: если когда-нибудь кто-то и создаст машину времени, ей придется нарушить базовые законы распространения света во Вселенной.

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