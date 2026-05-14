Массированный удар России демонстрирует ее лицемерие и слабость, - Макрон

Массированный комбинированный удар России по Украине демонстрирует лицемерие и слабость Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Он подчеркнул, что осуществив самый масштабный за последние четыре года удар дронами и ракетами по украинским городам и гражданскому населению, страна-агрессор "еще больше углубляет тяжесть своей агрессии".
"Она демонстрирует все лицемерие, с которым вела переговоры относительно хрупкого перемирия последних дней", - отметил Макрон.
Французский лидер отметил, что, обстреливая гражданское население, Россия демонстрирует свою слабость. Он добавил, что Москва не знает, как завершить эту войну.
"Франция стоит на стороне Украины и украинского народа и будет продолжать прилагать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира в Украине, который будет гарантировать ее безопасность и безопасность Европы", - отметил Макрон.
Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.
В течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.
Всего за 13 и 14 мая враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.
В столице по состоянию на сейчас известно о семи погибших и 39 раненых. По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что эта атака была одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны. Он отметил, что страна-агрессор применила фактически весь арсенал имеющихся средств воздушного нападения.
Зазнгчимо, минобороны РФ придумало циничное оправдание комбинированной атаке по Украине. В частности, в российском ведомстве отметили, что якобы нанесли "удар возмездия".
