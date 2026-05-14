Масований удар Росії демонструє її лицемірство та слабкість, - Макрон

17:45 14.05.2026 Чт
2 хв
На думку президента Франції, Кремль не знає, як завершити цю війну
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)

Масований комбінований удар Росії по Україні демонструє лицемірство та слабкість Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте також: Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар

Він наголосив, що здійснивши наймасштабніший за останні чотири роки удар дронами та ракетами по українських містах і цивільному населенню, країна-агресорка "ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії".

"Вона демонструє всю лицемірство, з якою вела переговори щодо крихкого перемир’я останніх днів", - зазначив Макрон.

Французький лідер зауважив, що, обстрілюючи цивільне населення, Росія демонструє свою слабкість. Він додав, що Москва не знає, як завершити цю війну.

"Франція стоїть на боці України та українського народу і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи", - зазначив Макрон.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

Загалом за 13 та 14 травня ворог використав 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.

У столиці станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ця атака була однією із найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Він зауважив, що країна-агресорка застосувала фактично весь арсенал наявних засобів повітряного нападу.

Зазнгчимо, міноборони РФ вигадало цинічне виправдання комбінованій атаці по Україні. Зокрема, у російському відомстві наголосили, що нібито завдали "удару возмєздія".

Детальніше про наслідки нічної масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

