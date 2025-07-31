Массированный удар по Киеву: количество жертв возросло

В Киеве увеличилось количество жертв из-за ночной массированной атаки россиян на город, 31 июля. Уже известно о 7 людях, которые погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Семь жизней киевлян забрали россияне своей ночной атакой. Россияне - убийцы", - проинформировал Ткаченко.
Сначала сообщалось о двух погибших в результате прямого попадания ракеты в многоэтажку в Соломенском районе. Но впоследствии количество жертв стремительно возросло до шести. Также ранения получили 82 человека, из которых 44 находятся в больницах.
Среди погибших - 6-летний мальчик, который умер в карете "скорой". По меньшей мере десять детей получили ранения, пятеро из них - в медучреждениях. Среди пострадавших - пятимесячная девочка, в которую попали россияне.
Россия ночью атаковала Киев "Шахедами", а после 4.30 утра на город полетели крылатые ракеты. Одна из крылатых ракет "Искандер", которую не сбили, ударила по многоэтажке в Святошинском районе.
В сети показали, как она выглядит после прямого попадания.
Недавно спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Операция продолжалась три часа.
В целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.
Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.