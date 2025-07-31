Массированный удар по Киеву: количество жертв возросло

"Семь жизней киевлян забрали россияне своей ночной атакой. Россияне - убийцы", - проинформировал Ткаченко.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате прямого попадания ракеты в многоэтажку в Соломенском районе. Но впоследствии количество жертв стремительно возросло до шести. Также ранения получили 82 человека, из которых 44 находятся в больницах.

Среди погибших - 6-летний мальчик, который умер в карете "скорой". По меньшей мере десять детей получили ранения, пятеро из них - в медучреждениях. Среди пострадавших - пятимесячная девочка, в которую попали россияне.