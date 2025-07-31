Живой! Спасатели показали спасенного из-под завалов мужчину в Киеве
Спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Операция продолжалась три часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.
К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения, говорится в сообщении.
По данным ГСЧС Украины, поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей. По состоянию на сейчас известно о 7 погибших, более полусотни раненых.
Удар по Киеву
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву.
Ракеты удары попали непосредственно в жилые дома, что привело к многочисленным жертвам и ранениям среди мирного населения.
В общем противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.
В результате прямого попадания серьезные повреждения получила многоэтажка в Соломенском районе Киева.