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Масований удар по Києву: кількість жертв зросла

Фото: через удар по Києву зросла кількість жертв (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Києві збільшилася кількість жертв через нічну масовану атаку росіян на місто, 31 липня. Вже відомо про 7 людей, які загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою. Росіяни - вбивці", - проінформував Ткаченко.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих унаслідок прямого влучання ракети в багатоповерхівку в Солом’янському районі. Та згодом кількість жертв стрімко зросла до шести. Також поранення отримали 82 людини, із яких 44 перебувають у лікарнях.

Серед загиблих - 6-річний хлопчик, який помер у кареті "швидкої". Щонайменше десятеро дітей дістали поранення, п’ятеро з них - у медзакладах. Серед постраждалих - п’ятимісячна дівчинка, у яку поцілили росіяни.

Нічна атака на столицю

Росія вночі атакувала Київ "Шахедами", а після 4.30 ранку на місто полетіли крилаті ракети. Одна із крилатих ракет "Іскандер", яку не збили, вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі.

У мережі показали, який вигляд вона має після прямого влучання.

Нещодавно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Операція продовжувалася три години.

Загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також росіяни випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області, з яких тільки три було збито. У Києві було зафіксовано 5 прямих влучань.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

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