Массированный налет дронов обесточил один из районов Харькова: что известно

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Без света остались более 20 тысяч харьковчан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и пресс-службу "Харьковоблэнерго".
По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове.
Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме.
В "Харьковоблэнерго" уточнили, что атака вызвала серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
"Страна-агрессор продолжает террористические удары по энергетической инфраструктуре. Прошлой ночью был нанесен массированный налет беспилотниками по одному из районов Харькова", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, атака на Харьков началась вечером 5 октября около 23:00 и продолжалась около часа. Тогда город подвергся массированному удару российских беспилотников.
Взрывы прогремели в нескольких районах Харькова, вызвав масштабные разрушения.
В результате вражеских ударов повреждены частные жилые дома, склады, гаражи и автомобили, а также зафиксированы пострадавшие среди гражданских.
В Новобаварском районе вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры, который оперативно ликвидировали спасатели. В Шевченковском районе сгорел легковой автомобиль.
В пресс-службе ГСЧС показали последствия удара по Харькову.
А по данным Воздушных сил, ночью армия РФ запустила по территории Украины 116 беспилотников различных типов.