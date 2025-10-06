RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Массированный налет дронов обесточил один из районов Харькова: что известно

Фото иллюстративное: один из районов Харькова остался без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Без света остались более 20 тысяч харьковчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и пресс-службу "Харьковоблэнерго".

По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове.

Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В "Харьковоблэнерго" уточнили, что атака вызвала серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"Страна-агрессор продолжает террористические удары по энергетической инфраструктуре. Прошлой ночью был нанесен массированный налет беспилотниками по одному из районов Харькова", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.

 

Обстрел Харькова

Напомним, атака на Харьков началась вечером 5 октября около 23:00 и продолжалась около часа. Тогда город подвергся массированному удару российских беспилотников.

Взрывы прогремели в нескольких районах Харькова, вызвав масштабные разрушения.

В результате вражеских ударов повреждены частные жилые дома, склады, гаражи и автомобили, а также зафиксированы пострадавшие среди гражданских.

В Новобаварском районе вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры, который оперативно ликвидировали спасатели. В Шевченковском районе сгорел легковой автомобиль.

В пресс-службе ГСЧС показали последствия удара по Харькову.

А по данным Воздушных сил, ночью армия РФ запустила по территории Украины 116 беспилотников различных типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЭлектроэнергияВойна в Украине