Массированный налет дронов обесточил один из районов Харькова: что известно

По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове.

Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В "Харьковоблэнерго" уточнили, что атака вызвала серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"Страна-агрессор продолжает террористические удары по энергетической инфраструктуре. Прошлой ночью был нанесен массированный налет беспилотниками по одному из районов Харькова", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.