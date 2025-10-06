Масований наліт дронів знеструмив один з районів Харкова: що відомо

В ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова. Без світла залишились понад 20 тисяч харків'ян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та пресслужбу "Харківобленерго".
За даними Синєгубова, тимчасово без електропостачання 21 881 абонент у Харкові.
Також у селищі Високий Харківського району електропостачання відновлено в повному обсязі.
У "Харківобленерго" уточнили, що атака спричинила серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
"Країна-агресор продовжує терористичні удари по енергетичній інфраструктурі. Минулої ночі був нанесений масований наліт безпілотниками по одному з районів Харкова", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що як тільки ситуація дозволила, енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.
Також там закликали всіх городян, хто опинився без світла, поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, атака на Харків розпочалася увечері 5 жовтня близько 23:00 і тривала близько години. Тоді місто зазнало масованого удару російських безпілотників.
Вибухи пролунали у кількох районах Харкова, спричинивши масштабні руйнування.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі, а також зафіксовано постраждалих серед цивільних.
У Новобаварському районі спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Шевченківському районі згорів легковий автомобіль.
У пресслужбі ДСНС показали наслідки удару по Харкову.
А за даними Повітряних сил, вночі армія РФ запустила по території України 116 безпілотників різних типів.