Массированная атака "Шахедов" на Запорожье: тревога звучала более 16 часов непрерывно

Как отметил Федоров, только по самому Запорожью россияне запустили не менее 24 дронов-камикадзе. Это не учитывая беспилотники, которые могли лететь транзитом через область в другие регионы.

"На областной центр россияне направляли 24 "шахеды". И это только те, что непосредственно по городу - не считая транзитные", - говорится в сообщении главы ОГА.

По его словам враг пытается попасть в критическую инфраструктуру и мирное население.

Федоров добавил, что с 19:30 14 июля и уже более 16 часов в Запорожской области почти бесперебойно звучит воздушная тревога из-за массированной атаки дронами.

Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.