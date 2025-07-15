RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Массированная атака "Шахедов" на Запорожье: тревога звучала более 16 часов непрерывно

Фото: РФ атакую Запорожье дронами более 16 часов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Запорожская область находилась в состоянии непрерывной воздушной тревоги уже более 16 часов. Причина - массированная атака российскими ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, только по самому Запорожью россияне запустили не менее 24 дронов-камикадзе. Это не учитывая беспилотники, которые могли лететь транзитом через область в другие регионы.

"На областной центр россияне направляли 24 "шахеды". И это только те, что непосредственно по городу - не считая транзитные", - говорится в сообщении главы ОГА.

По его словам враг пытается попасть в критическую инфраструктуру и мирное население.

Федоров добавил, что с 19:30 14 июля и уже более 16 часов в Запорожской области почти бесперебойно звучит воздушная тревога из-за массированной атаки дронами.

Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

 

 

Атака РФ 15 июля

В ночь на 14 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

Утром, 15 июля, российские захватчики продолжили атаковать Украину ударными БпЛА. В Запорожской области уже более 13 часов продолжалась воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеДрони