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Масована атака "Шахедів" на Запоріжжя: тривога лунала понад 16 годин безперервно

Фото: РФ атакую Запоріжжя дронами понад 16 годин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Запорізька область перебувала у стані безперервної повітряної тривоги вже понад 16 годин. Причина - масована атака російськими ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як наголосив Федоров, тільки по самому Запоріжжю росіяни запустили щонайменше 24 дрони-камікадзе. Це не враховуючи безпілотники, які могли летіти транзитом через область до інших регіонів.

"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За його словами ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.

Федоров додав що з 19:30 14 липня  і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами.

Сили протиповітряної оборони працювали по ворожім цілям.

 

Атака РФ 15 липня

У ніч на 14 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

Зранку, 15 липня, російські загарбники продовжили атакувати Україну ударними БпЛА. У Запорізькій області вже понад 13 годин тривала повітряна тривога.

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