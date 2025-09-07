Атака РФ по важному мосту через Днепр в Кременчуге: опубликованы фото удара

Российские войска ночью атаковали мост через Днепр в Кременчуге, сейчас он перекрыт, продолжается его обследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

"В результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр в Кременчуге. Мост находится на балансе "Укрзализныци". Сейчас ждем выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации", - отметил Малецкий.

По его словам, сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт.

"Мы ожидаем официальной информации от "Укрзализныци" и готовы оказать максимальную поддержку от города для скорейшего восстановления транспортного сообщения", - добавил мэр Кременчуга.

Он также добавил, что на время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, родильных домов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.

Значение Крюковского моста

Крюковский мост через Днепр в Кременчуге соединяет левый и правый берега города. Через мост также проходят две трассы национального значения. Ближайший от него мост через Днепр находится в Светловодске Кировоградской области в 27 километрах.

Комбинированный железнодорожно-автомобильный мост был открыт 21 декабря 1949 года, после того прошел несколько капитальных ремонтов. Из-за своей устаревшей конструкции разработан проект строительства моста-дублера.