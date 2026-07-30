Оккупанты атаковали ракетами Львов: что известно о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 30 июля совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Одним из городов, по которому массово летели ракеты врага, стал Львов и уже известны предварительные последствия удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от главы Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.
По предварительным данным, во Львове повреждены два жилых дома. В городе активно работала ПВО.
Сейчас на место происшествия выехали все экстренные службы. В городе был отменен режим воздушной тревоги.
По данным Козицкого, уже появилась первая информация о пострадавших. Медики и спасатели оказывают людям всю необходимую помощь.
В 05:34 мэр Садовый сообщил, что пожары наблюдаются в двух жилых домах по улицам Патона и Выговского.
В 05:46 мэр Львова проинформировал, что в настоящее время шесть человек считаются пострадавшими в результате атаки оккупантов. Спасательная операция продолжается.
Пожар в жилом доме после атаки РФ (фото: мэр Львова Андрей Садовый)
Пожар в еще одном жилом доме (фото: мэр Львова Андрей Садовый)
В 06:40 мэр Садовый обнародовал кадры, на которых львовяне помогают спасателям разгребать завалы по улице Патона. Мэр сообщил, чтобы под завалами могут находиться люди.
В 06:52 глава Львовской ОВА проинформировал, что количество пострадавших увеличилось до 15 человек. 14 человек доставлены в медучреждения.
Что известно о других последствиях атаки оккупантов
Кроме Львова россияне ударили ракетами по Киеву. Один человек погиб. По информации мэра Виталия Кличко, зафиксированы пожары в двух районах столицы.
В Кривом Роге в результате ракетной атаки попадание по жилому сектору. Под завалами ищут людей.