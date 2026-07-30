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Оккупанты атаковали ракетами Львов: что известно о последствиях

05:32 30.07.2026 Чт
2 мин
Какая ситуация в городе после ракетного удара РФ?
aimg Филипп Бойко
Оккупанты атаковали ракетами Львов: что известно о последствиях Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)
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Российские оккупанты в ночь на 30 июля совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Одним из городов, по которому массово летели ракеты врага, стал Львов и уже известны предварительные последствия удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от главы Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

По предварительным данным, во Львове повреждены два жилых дома. В городе активно работала ПВО.

Сейчас на место происшествия выехали все экстренные службы. В городе был отменен режим воздушной тревоги.

По данным Козицкого, уже появилась первая информация о пострадавших. Медики и спасатели оказывают людям всю необходимую помощь.

В 05:34 мэр Садовый сообщил, что пожары наблюдаются в двух жилых домах по улицам Патона и Выговского.

В 05:46 мэр Львова проинформировал, что в настоящее время шесть человек считаются пострадавшими в результате атаки оккупантов. Спасательная операция продолжается.

Оккупанты атаковали ракетами Львов: что известно о последствияхПожар в жилом доме после атаки РФ (фото: мэр Львова Андрей Садовый)

Оккупанты атаковали ракетами Львов: что известно о последствияхПожар в еще одном жилом доме (фото: мэр Львова Андрей Садовый)

В 06:40 мэр Садовый обнародовал кадры, на которых львовяне помогают спасателям разгребать завалы по улице Патона. Мэр сообщил, чтобы под завалами могут находиться люди.

В 06:52 глава Львовской ОВА проинформировал, что количество пострадавших увеличилось до 15 человек. 14 человек доставлены в медучреждения.

Что известно о других последствиях атаки оккупантов

Кроме Львова россияне ударили ракетами по Киеву. Один человек погиб. По информации мэра Виталия Кличко, зафиксированы пожары в двух районах столицы.

В Кривом Роге в результате ракетной атаки попадание по жилому сектору. Под завалами ищут людей.

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