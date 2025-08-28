Массированная атака на Киев: уничтожена кондитерская, повреждены книжные магазины и офисы медиа (фото)
В ночь с 27 на 28 августа 2025 года Киев подвергся массированной комбинированной атаке России. В результате пострадали книжные магазины, кафе и офисы медиа, однако пострадавших среди работников нет.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По сообщению владельца книжного магазина Readeat Дмитрия Феликсова, обошлось выбитыми стеклами. Уже сегодня заведение возобновило работу в штатном режиме.
"Книжный магазин, его оборудование и книги припали пылью и грязью, которую мы уберем в ближайшие несколько часов", - написал Феликсов.
Повреждения получил и книжный магазин КнигоЛенд.
"Наш книжный магазин на Олимпийской пострадал от ударной волны: разбитые окна, поврежденное помещение и испорченные книги. Мы с вами, крепко обнимаем", - отметили в заведении.
Полностью разрушена новая кондитерская Honey. Ее владелец Станислав Завертайло рассказал в Instagram, что ракеты повредили здания рядом и уничтожили заведение. Он призвал поддержать ВСУ и поблагодарил посетителей за поддержку.
"Этому месту еще нет и года, но мы вложили в него более десяти лет опыта и душу", - отмечает Завертайло в своей заметке.
В результате обстрелов также пострадали офисы украинских медиа. Здание бизнес-центра, где расположен офис "Украинской правды", получило повреждения, пострадавших нет. Масштабы повреждений еще уточняют.
Повреждения в офисе "Украинской правды" (фото: Украинская правда)
Офис Радио Свобода получил повреждения окон и техники, но работники остались в безопасности. В редакции отмечают, что на видео с камер наблюдения рядом с офисом видно, что разрушения стали следствием попадания двух ракет неподалеку. Президент организации Стивен Капус выразил соболезнования семьям пострадавших гражданских и поблагодарил спасателей.
Повреждения в офисе Радио Свобода (фото: Радио Свобода)
Атака на Киев 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа Киев подвергся массированной атаке российских войск с применением крылатых и баллистических ракет, "Кинжалов" и дронов-камикадзе "Шахед". Взрывы повредили жилые дома, офисы, учебные заведения, автомобили и торговые центры по всей столице.
Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где ракета уничтожила подъезд пятиэтажки. Спасатели достали из-под завалов шесть человек, среди них ребенка. Всего погибли 15 человек, в том числе четверо детей в возрасте 2, 14 и 17 лет, десятки жителей получили ранения.
В результате обстрела пострадали здания Главного управления ГНС в Киеве, офисы Банка Кредит Днепр и ОТП Банка, а также здание миссии Европейского Союза в Украине. Кроме того, ракеты попали в торговый центр в центре города.
Городской голова Киева Виталий Кличко назвал ночную атаку одной из крупнейших, которым подверглась столица.