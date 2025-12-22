Массовая драка со стрельбой в Киеве: полиция устанавливает участников инцидента

Стычки в украинских городах

Ранее РБК-Украина писало о массовой драке между двумя компаниями в Киеве в сентябре. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Полицейские прекратили стычку и доставили девять участников конфликта в территориальное подразделение.

В июне в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора произошла драка между верующими Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), верующими Православной церкви Украины (ПЦУ) и правоохранителями. Сторонники московской церкви пытались прорваться в храм, правоохранительные органы помешали им это сделать.

Участники беспорядков сломали забор храма и попытались прорваться в здание собора. Правоохранители в ответ применили спецсредства, начались задержания, на место прибыло спецподразделение "ТОР". 12 граждан обратилось за медицинской помощью. Среди пострадавших во время драки - семь сотрудников полиции и медицинский работник.

Также на днях вблизи Львова произошла стрельба в помещении автосервиса, в результате чего два человека погибли.