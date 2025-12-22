Масова бійка зі стріляниною в Києві: поліція встановлює учасників інциденту

Сутички в українських містах

Раніше РБК-Україна писало про масову бійку між двома компаніями в Києві у вересні. Інцидент стався у Солом'янському районі столиці. Поліцейські припинили сутичку та доставили девʼятьох учасників конфлікту до територіального підрозділу.

У червні у центрі Чернівців біля Свято-Духівського кафедрального собору сталася бійка між вірянами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), вірянами Православної церкви України (ПЦУ) та правоохоронцями. Прихильники московської церкви намагалися прорватися до храму, правоохоронні органи завадили їм це зробити.

Учасники заворушень зламали паркан храму та спробували прорватися до будівлі собору. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби, почалися затримання, на місце прибув спецпідрозділ "ТОР". 12 громадян звернулося за медичною допомогою. Серед постраждалих під час бійки - семеро співробітників поліції та медичний працівник.

Також днями поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу, в результаті чого дві особи загинули.