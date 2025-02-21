Эпидемический сезон в Украине. В Минздраве рассказали о "тревожной тенденции"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине в этом году наблюдается "одна тревожная тенденция". Речь идет о большом количестве госпитализаций граждан с гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Содержание

Сколько людей в больницах и почему такое количество госпитализаций

По словам Ляшко, в этом году в Украине есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций.

"Сейчас с ОРВИ в больницах находится почти 6 тысяч человек. В том числе где-то 10% из них - в отделениях интенсивной терапии", - уточнил он.

Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.

Министр здравоохранения отметил, что высокое количество госпитализаций связано с тем, что болезни часто приводят к осложнениям.

"Трудно сказать, или (этот штамм гриппа, - Ред.) "такой" или "не такой". Вопрос в том, что ОРВИ часто приводят к осложнениям. И, в частности, к осложнениям у невакцинированных от гриппа и от ковида. Поэтому мы это сейчас и отмечаем - большое количество пневмоний, требующих госпитализаций и проведения лечения стационарно, под наблюдением врача", - рассказал чиновник.

В каких регионах Украины больных больше всего

По состоянию на сегодня, по словам Ляшко, эпидемическая ситуация в целом контролируемая - на территории всей страны.

"Насчет наличия свободных коек в инфекционных, терапевтических стационарах, отделениях интенсивной терапии, то я могу сказать, что система здравоохранения на данный момент полностью готова и способна оказывать медпомощь всем, кто в ней нуждается", - сообщил он.

Министр рассказал, что вчера (20 февраля) было проведено очередное селекторное совещание с руководителями департаментов здравоохранения и центров контроля профилактики болезней.

В рамках встречи Ляшко подчеркнул, чтобы "состоялся соответствующий мониторинг и еще раз проехали посмотрели по тем данным, о которых отчитываются нам - о готовности к реагированию и оказанию медпомощи".

"Относительно эпидситуации, то сегодня в 16 областях превышен эпидемический порог. Это значит, что интенсивность заболеваемости ОРВИ уже выше, чем это было за последние среднестатистические показатели последних лет", - пояснил глава Минздрава.

Больше всего превышен эпидемический порог в Хмельницкой области Украины.

"Но эти 16 областей, они все равно концентрируются больше на запад нашей страны. Ну и Черкасская область в центре, там тоже превышен эпидпорог. Мониторинг продолжается", - отметил эксперт.

Когда нужно обращаться к врачу, чтобы не иметь осложнений

Министр здравоохранения напомнил, что людям нужно серьезно относиться к своему здоровью и "понимать, как начинаются эти заболевания".

"Например грипп начинается с очень высокой температуры. Он укладывает на кровать пациента, наверное, в первые 12-24 часа - в отличие от других острых респираторных вирусных инфекций, в которых сначала начинаются респираторные симптомы, а затем присоединяется температура", - объяснил представитель правительства.

Он подчеркнул, что "обращаться к врачу нужно, когда температура слишком высокая - не поддается снижению лечебными средствами", а также "когда есть большое затрудненное дыхание".

"Когда появляются симптомы, нехарактерные для течения данной болезни, - это обязательная консультация с врачом и необходима затем госпитализация. Потому что часто к вирусным инфекциям присоединяется еще и бактериальная инфекция. Бывают и вирусные, и бактериальные пневмонии", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что особое внимание на это нужно обращать людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, а также детям (поскольку у них "течение болезни происходит иначе из-за того, что происходит сопутствующая патология").

"Поэтому у меня обращение ко всем: ни грипп, ни ОРВИ - это не так называемые "банальные" инфекции. Не нужно заниматься самолечением. Нужно всегда лечиться под наблюдением и консультацией врача. Поэтому обращайтесь к своему семейному врачу и следуйте его рекомендациям. И в случае необходимости именно врач подскажет, нужна ли вам госпитализация в стационар и проведение лечения уже под наблюдением медицинских работников, в условиях госпиталя", - подчеркнул министр.

Что делать, если за лекарства, рентген или КТ просят заплатить

В завершение Ляшко обратился ко всем тем, кто попадает в стационар (в больницу), и к их родственникам.

"Если в больнице нет лекарственных средств, или отправляют на рентген или КТ и говорят, что за нее нужно платить, звоните, пожалуйста, на горячую линию Минздрава: 0-800-505-201 или на горячую линию НСЗУ: 16-77", - подчеркнул министр.

Он объяснил, что Минздрав - через программу медицинских гарантий - оплачивает всем больницам соответствующие пакеты и готовность к реагированию на чрезвычайные происшествия, в том числе и эпидемического характера.

"Мы обязывали все больницы иметь трехмесячный неснижаемый запас всех необходимых лекарственных средств. По статистике, по отчетам, больницы всем обеспечены. Поэтому если вы видите, что что-то не так, как я говорю, сообщайте об этом Минздраву. А мы найдем пути реагирования", - подытожил чиновник.