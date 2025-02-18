Под контролем или на грани. Сколько украинцев болеет и где ситуация с гриппом хуже всего

В Украине с начала текущего эпидемического сезона - с 30 сентября 2024 года - в целом (по состоянию на сегодня) заболело около 2,5 млн человек. При этом эпидемический процесс развивается фактически по "классическому" сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Алексея Даниленко.

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По словам эксперта, по состоянию на сегодня можно говорить, что эпидемический процесс развивается фактически по "классическому" сценарию.

"В этом году он ничем не отличается от тех процессов, которые мы имели в течение прошлых сезонов", - уточнил Даниленко.

Если говорить о статистике заболеваний в течение текущего эпидемического сезона (начиная с 30 сентября 2024 года), то по состоянию на сейчас в целом заболело около 2,5 млн человек.

"Однако пусть эта цифра никого не пугает, ведь в течение прошлого эпидсезона мы имели еще более высокие показатели. То есть на сегодня мы имеем более низкий уровень заболеваемости, чем в прошлом году (почти на 16%)", - отметил представитель ЦОЗ.

Он объяснил, что специалисты ЦОЗ анализируют и обобщают статистическую информацию еженедельно.

"Если говорить за отчетную неделю... Сейчас у нас есть информация по состоянию за седьмую неделю (с 10 по 16 февраля). За этот период зафиксировано 206 тысяч случаев заболеваний населения Украины", - рассказал Даниленко.

Говоря о количестве заболевших в разрезе регионов, все области Украины можно разделить на условные "блоки":