Маск втратив статус найбагатшої людини планети після падіння біткойна
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини в світі за версією Bloomberg. Вартість акцій Tesla впала на 8,6%, що призвело до втрати Маском 15 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Тепер агентство оцінює стан Маска 183 млрд доларів. На першу сходинку рейтингу найбагатших людей повернувся засновник Amazon Джефф Безос (186 млрд доларів).
Два мільярдера мінялися місцями з січня, оскільки вартість Tesla коливалася. Акції виросли на 25% з початку 2021 року, перш ніж втратити майже весь приріст цього року.
Падіння акцій Tesla пов'язано, зокрема, з коментарями Маска про те, що він вважає криптовалюти переоціненими. Раніше компанія вклала в біткойн 1,5 млрд доларів, що стало поштовхом до різкого зростання криптовалюти.
На піку біткойн виріс 21 лютого до 58 354 доларів. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Проте вже 22 лютого вартість криптовалюти впала нижче 50 тисяч доларів. Біткойн торгується 23 лютого близько рівня 47 тисяч доларів.
Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.