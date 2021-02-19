Біткойн оновив рекорд, капіталізація наблизилася до 1 трильйона доларів

Біткойн подорожчав у четвер, 19 лютого, на 2,6% до історичного максимуму в 52 932 долара. Ринкова капіталізація - вартість всіх біткойнів в обігу - склала близько 982 мільярдів доларів

Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%. У цьому місяці вона зросла приблизно на 60%.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon.

Тим не менш, багато аналітики та інвестори як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованого і дуже волатильного цифрового активу, який все ще мало використовуються для торгівлі.

Аналітики JP Morgan заявили, що поточні ціни біткойна набагато вище оцінок справедливої вартості. Широке поширення збільшує кореляцію біткойнів з циклічними активами, які ростуть і падають з економічними змінами, що, в свою чергу, знижує вигоди від диверсифікації в криптовалюту.

Інші інвестори цього тижня заявили, що волатильність біткойна являє собою перешкоду для його амбіцій стати широко поширеним засобом платежу.

У четвер глава Tesla Ілон Маск, чиї твіти сприяли зростанню біткойна, сказав, що володіння криптовалютою краще, ніж володіння готівкою. Він також обґрунтовував недавню покупку Tesla біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів, яка викликала масовий інтерес до цифрової валюти.