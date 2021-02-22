ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біткойн впав нижче 50 тисяч доларів

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 16:39
Біткойн впав нижче 50 тисяч доларів Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн впав нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого. Інвестори побоюються, що його ціна, можливо, стала занадто високою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найпопулярніша у світі криптовалюта подешевшала до 47,4 тисяч доларів, що стало найслабшим показником за тиждень. В моменті біткойн втратив майже 17% своєї вартості близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.

У неділю вартість быткойна зросла до рекордних 58 354 доларів. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon.

Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

Зазначимо, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що вважає курс біткойна завищеними.

Нагадаємо, Bank of America попередив про бульбашки акцій технологічних компаній і біткойна. Як зазначає банк, безпрецедентні суми грошей, кинуті політиками на світові фінансові ринки, підняли акції технологічних компаній до рекордних значень, оскільки інвестори погналися за прибутковістю інвестицій від біткойнів до реальних активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка біткоін
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ