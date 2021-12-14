Маск продав акції Tesla ще на 900 млн доларів

Останні угоди збіглися з тим, що ринкова капіталізація Tesla вперше з 22 жовтня опустилася нижче позначки в 1 трильйон доларів. Акції продовжили падіння у вівторок, впавши на 2,7% до 940 доларів перед початком регулярних торгів.

Продажі Маска призвели до падіння акцій Tesla, які досягли свого піку якраз перед тим, як він взяв участь в опитуванні в Twitter з приводу того, чи слід йому скоротити свій пакет акцій.

В даний час він продав близько 70% акцій, необхідних для того, щоб позбутися від 10% свого прямого володіння акціями.

Перед тим як взяти участь в опитуванні у Twitter, Маск у вересні заявив, що в четвертому кварталі він реалізує "величезний пакет" опціонів. У тому ж місяці він ввів в дію торговий план, на який припало більш ніж половина продажів акцій, що почалися в листопаді.

Зараз він реалізував в цілому майже 15 млн опціонів.