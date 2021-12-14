Маск продал акции Tesla еще на 900 млн долларов

Последние сделки совпали с тем, что рыночная капитализация Tesla впервые с 22 октября опустилась ниже отметки в 1 триллион долларов. Акции продолжили падение во вторник, упав на 2,7% до 940 долларов перед началом регулярных торгов.

Продажи Маска привели к падению акций Tesla, которые достигли своего пика как раз перед тем, как он принял участие в опросе в Twitter по поводу того, следует ли ему сократить свой пакет акций.

В настоящее время он продал около 70% акций, необходимых для того, чтобы избавиться от 10% своего прямого владения акциями.

Перед тем как принять участие в опросе в Twitter, Маск в сентябре заявил, что в четвертом квартале он реализует "огромный пакет" опционов. В том же месяце он ввел в действие торговый план, на который пришлось более половины продаж акций, начавшихся в ноябре.

Сейчас он реализовал в общей сложности почти 15 млн опционов.