Ілон Маск продав акції Tesla ще на 1 млрд доларів

Американський мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla ще на понад 1 млрд доларів. Він продав ще 934 091 акцію виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, повідомляється, що Маск продав частину акцій компанії вперше за останні п'ять років.

"У понеділок Маск позбувся активів Tesla на суму близько 1,1 млрд доларів, щоб частково сплатити податок за опціонами на акції", - пише видання.

Ці угоди, згідно з даними Bloomberg, були заплановані ще у вересні. У вівторок і середу бізнесмен здійснив решту продажу.

Згідно з нормативними документами, датованими четвергом, в ході останньої угоди найбагатша людина в світі позбувся приблизно 934 000 акцій. Ці продажі повинні були допомогти йому компенсувати податки при виконанні близько 2,1 мільйона опціонів.

Раніше на вихідних Маск провів опитування серед користувачів у своєму Twitter, чи варто йому продавати 10% акцій Tesla. Більшість підписників проголосували за продаж, і мільярдер обіцяв послідувати їх рішенню.