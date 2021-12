Ілон Маск знову продав акції Tesla на майже 1 млрд доларів

"Згідно з нормативними документами від четверга, 9 грудня, Ілон Маск продав опціони на покупку 2,2 млн акцій Tesla по 6,24 долара за папір і ще 934,1 тисячі акцій приблизно за 963 млн доларів", - пише видання.

Як стало відомо, за останні п'ять тижнів Маск позбувся майже 11 млн акцій і отримав за них близько 12 млрд доларів.

При цьому на своїй сторінці в Twitter він поцікавився у читачів, чи варто йому кинути роботу і стати інфлюенсером.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt