Мак оголосив про початок продажів автомобілів Tesla за біткойни

Компанія Tesla почала продаж своїх автомобілів за біткойни. Поки що така можливість доступна лише на території США.
Про це заявив глава компанії Ілон Маск в Twitter.
За його словами, за межами Сполучених Штатів Америки така опція стане можливою протягом поточного року.
"Тепер ви можете купити Tesla за біткойни. Tesla не буде конвертувати в фіатну валюту біткойни, отримані в якості оплати", - написав Маск.
При цьому на тлі повідомлення Маска курс біткойна виріс за кілька годин на 1,7 тисячі доларів і тепер становить 55,4 тисячі доларів.
Зазначимо, вартість найдешевшої моделі автомобіля Tesla (Модель 3) в США стартує від 30 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше Маск заявляв, що вважає завищеними курс біткойна та іншої криптовалюти - ефір.
Також повідомлялося, що в лютому вартість біткойна оновила історичний максимум, перевищивши позначку в 57 тисяч доларів.
Раніше РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню вартість всіх біткойнів в обігу наближається до 1 трлн доларів.