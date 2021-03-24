Мак оголосив про початок продажів автомобілів Tesla за біткойни

За його словами, за межами Сполучених Штатів Америки така опція стане можливою протягом поточного року.

"Тепер ви можете купити Tesla за біткойни. Tesla не буде конвертувати в фіатну валюту біткойни, отримані в якості оплати", - написав Маск.

При цьому на тлі повідомлення Маска курс біткойна виріс за кілька годин на 1,7 тисячі доларів і тепер становить 55,4 тисячі доларів.

Зазначимо, вартість найдешевшої моделі автомобіля Tesla (Модель 3) в США стартує від 30 тисяч доларів.